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Turgay Erdem yangın bölgesini yerinde inceledi

BURSA HABERLERİ  | 05.08.2020 12:52 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem geçtiğimiz günlerde Başköy Mahallesi’nde çıkan yangın sonucu zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem geçtiğimiz günlerde Başköy Mahallesi’nde çıkan yangın sonucu zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Bölgede incelemelerde bulunan Başkan Turgay Erdem, mağduriyetlerin giderilmesi için gereken desteği vereceklerini söyledi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yangının meydana geldiği Başköy Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan Turgay Erdem, yangında hayvanları telef olan Ali ve Emin Ası ile bir araya geldi. Bölgede incelemelerde bulunan Turgay Erdem ve beraberindekiler mağduriyetlerin giderilmesi noktasında destek sözü verdiler.
“Elimizden gelen desteği vereceğiz”
Vatandaşların yaz aylarında orman yangınlarına yönelik daha duyarlı olmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Bayramın üçüncü günü Başköy bölgemizde tespitlere göre otoyolun çıkışında başlayan yangın buraya kadar sıçradı. Burada iki tane vatandaşımızın da hayvanları vardı. Maalesef yangın dolayısıyla 20 adet küçükbaş hayvan telef oldu. Ahırlar yandı. Ormanlık alanda da büyük bir zarar var. Yangın büyümeden hemen müdahale edildi ve çok şükür önlendi. Nilüfer Belediyesi olarak biz de yangın anında araç ve ekip takviyesi yaparak çalışmalara destek olduk. Biz de yerinde incelemelerde bulunduk. Belediye olarak yapılması gerekenler noktasında da gerekeni yapacağız” dedi. Hayvanları telef olan Ali ve Emin Ası da ilgilerinden dolayı teşekkür Turgay Erdem ve beraberindekilere teşekkür ederek, mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında destek beklediklerini dile getirdi.

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