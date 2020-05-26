Turgut Özal Bulvarı’nın yol çizgileri çizildi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun Turgut Özal Bulvarı’nda startını verdiği sıcak asfalt serme sezonunda caddenin asfalt işlerinin tamamlanmasıyla birlikte Ulaşım Daire Başkanlığı, yaya ile sürücülerin güvenliğini sağlamak için yol şerit çizgileri çizerek bulvarı hizmete hazır hale getirdi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun Turgut Özal Bulvarı’nda startını verdiği sıcak asfalt serme sezonunda caddenin asfalt işlerinin tamamlanmasının ardından Ulaşım Daire Başkanlığı, yolda çizgi çalışma başlattı. Yol şerit çizgi çalışmasından önce caddenin temizliği yol süpürge araçlarıyla sağlandı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından ekipler, yaya ve sürücülerin güvenliği için caddenin tamamlanan bölümlerine çizgi çekerek Turgut Özal Bulvarı’nı trafik akışına hazır hale getirdi. Ulaşım Daire Başkanlığı, ayrıca Turgut Özal Bulvarı’nın bağlantılı yollarında tamamlanan sokaklarda da yol şerit çizgi çalışması gerçekleştirdi ve belirlenen alanlara hız kesici yaya ile sürücülerin rahatlıkla görebilecekleri plastik kasisler yerleştirdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı’nın caddeleri asfaltlamasının ardından yol şerit çizgi çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

