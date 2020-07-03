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Turgutlu Belediyesi çalışmalarına ara vermiyor

MANİSA HABERLERİ  | 03.07.2020 15:28 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi ekipleri merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor.Turgutlu’nun merkez mahallelerinde olduğu kadar kırsal mahallelerinde de yoğun bir çalışma sürdüren Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Çampınar ve Çepnibektaş Mahallelerinde parke taşı döşeme çalışmalarını yürütüyor.

Turgutlu Belediyesi ekipleri merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor.
Turgutlu’nun merkez mahallelerinde olduğu kadar kırsal mahallelerinde de yoğun bir çalışma sürdüren Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Çampınar ve Çepnibektaş Mahallelerinde parke taşı döşeme çalışmalarını yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Çampınar Mahallesinde yer alan köy kahvesinin meydanında 500 metrekarelik parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı. Çepnibektaş Mahallesi genelinde üç farklı noktada toplam 600 metrekarelik parke taşı döşeme çalışmaları ise yine Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise mahalle muhtarlıklarının boyama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler tarafından Ergenekon Mahallesi ile Avşar Mahallesi muhtarlıklarının boyama çalışmaları gerçekleştirildi.
Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Merkez ve kırsal mahallerimize yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu doğrultuda Çampınar Mahallemizde 500 m2’lik parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladık, Çepnibektaş Mahallemizde üç farklı alanda devam eden parke taşı döşeme çalışmalarını ise kısa sürede tamamlayacağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin mahalle muhtarlıklarımızı boyama çalışmaları ise sürüyor. İlçemizin tüm noktalarında hizmet ve çalışmalarımıza ara vermeyeceğiz. Ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.

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