Turgutlu Belediyesi Çepnidere’de çalışmalara devam ediyor

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Çepnidere Mahallesindeki çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından istinat duvarı yapımı ile parke ve bordür taşı tamirat çalışmaları sona erdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ise çocuk oyun alanı ve fitness alanının yapım ve kurulum çalışmaları tamamlandı.

Söz konusu tüm bu çalışmalarla birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Çepnidere Mahallesinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Çepnidere Mahallesinde yer alan Cemevinin iç ve dış cephe boyama, bakım, tamirat çalışmalarını gerçekleştiriyor. Cemevinde sürdürülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Çepnidere Mahallesindeki çalışmalar hakkında konuşan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Belediye Başkanımız Çetin Akın’ın daire müdürlerimizle yaptıkları incelemeler sonucunda Çepnidere Mahallemize yönelik çalışmalarımıza en hızlı şekilde başladık ve çok kısa süre içerisinde çalışmalarımızın büyük bir kısmını tamamladık. Bugün ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından mahalle sakinlerimizin ibadetleri için kullandıkları Cemevinin iç - dış cephe boyama, bakım ve tamirat çalışmalarını en yakın zamanda tamamlayacağız. Çalışmalarımızın öncelikle Çepnidere Mahallemize sonrasında ise Turgutlu’muz için hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

