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Turgutlu Belediyesi ekipleri çalışmalarına ara vermiyor

MANİSA HABERLERİ  | 10.08.2020 16:58 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde boyama, parke taşı döşeme, yol açma ve dolgu yapımı çalışmalarını gerçekleştiriyor.Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ergenekon Mahallesinde yol açma ve dolgu yapımı çalışmaları yürütülüyor.

Turgutlu Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde boyama, parke taşı döşeme, yol açma ve dolgu yapımı çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Ergenekon Mahallesinde yol açma ve dolgu yapımı çalışmaları yürütülüyor. Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de çalışmalarını titizlikle sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalar kapsamında Sarıbey Mahallesinde 500 metrekarelik parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Döneminin başlamasına sayılı günler kala okullardaki çalışmalarına devam ediyor. Turgutlu’daki pek çok okulun iç ve dış cephe boyama çalışmalarını eş zamanlı olarak gerçekleştiren ekipler hazırlanan program kapsamında Avşar Ortaokulunun boyama çalışmalarını tamamlayarak sınıfları öğrencilere hazır hale getirdi.
Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz hiç durmadan Turgutlu’muz için çalışmaya, vatandaşlarımız için hizmet etmeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Ergenekon Mahallemizde yol açma ve dolgu yapımı çalışmalarına devam ederken bir yanda da Sarıbey Mahallemizdeki parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladılar. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ise okulların açılmasına çok az bir süre kala hazırlık ve çalışmalarını yoğunlaştırdılar. Bu kapsamında Avşar Ortaokulumuzun boyama çalışmaları tamamlandı. Turgutlu Belediyesi olarak tüm birimlerimizle Turgutlu’muz için çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

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