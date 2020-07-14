YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Turgutlu Belediyesi ekiplerinden aralıksız mesai

Turgutlu Belediyesi ekiplerinden aralıksız mesai

MANİSA HABERLERİ  | 14.07.2020 16:50 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Turgutlu’nun en işlek noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanının çevresinde bulunan palmiye ağaçlarının budama ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdi.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kırsal mahallelerdeki çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Turgutlu’nun en işlek noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanının çevresinde bulunan palmiye ağaçlarının budama ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdi.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kırsal mahallelerdeki çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Musacalı Mahallesinin farklı noktalarında toplamda bin metrekarelik parke taşı döşeme çalışmalarını yürütüyorlar.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Ekiplerimiz her koşulda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz Turgutlu’muzun en önemli noktalarından, vatandaşlarımız tarafından yoğunlukla kullanılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanımızda yer alan palmiye ağaçlarının bakım çalışmalarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de kırsal mahallelerimizdeki yönelik çalışmalarına Musacalı Mahallemizde sürdürüyor. Musacalı Mahallemizde tespit edilen alanlarda toplamda bin metrekarelik parke taşı döşeme çalışmaları ekiplerimizce gerçekleştiriliyor. Yapımı devam eden çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Bununla birlikte ilçemizin farklı noktalarında ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar Kimseye aldırış etmediler! Denizde romantik anlar
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

Manisa Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
04:05
Sabah
05:50
Öğle
13:21
İkindi
17:15
Akşam
20:42
Yatsı
22:20

Manisa Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Nursen Eczanesi
Merkez
Soyer Eczanesi
Merkez
Spil Eczanesi
Merkez
Onur Şen Eczanesi
Turgutlu
Yılmaz Eczanesi
Turgutlu
Hekimoğlu Eczanesi
Akhisar
Nezih Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

Soma’da çalışmalar hızla devam ediyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Yunusemre Belediyesi, Vatandaşlara Aşure Dağıttı

Yunusemre Belediyesi, Vatandaşlara Aşure Dağıttı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.