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Turgutlu Belediyesi Erkek Voleybol takımı dördüncü maçına çıkıyor

MANİSA HABERLERİ  | 06.11.2020 16:47 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl bölgesel ligdeki başarısının ardından bu yıl 2.

Turgutlu Belediyesi Erkek Voleybol takımı dördüncü maçına çıkıyor

Geçtiğimiz yıl bölgesel ligdeki başarısının ardından bu yıl 2. Lige yükselen Turgutlu Belediyesi Erkek Voleybol Takımı 7 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te rakibi Kütahya Belediyespor’la karşı karşıya gelecek.
Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan ve bu yıl Turgutlu’yu 2. Ligde temsil eden Turgutlu Belediyesi Erkek Voleybol Takımı sezonun dördüncü maçına kendi sahasında çıkıyor. Kıyasıya bir mücadelenin izleneceği maçta Turgutlu Belediyesi Erkek Voleybol Takımı rakibi Kütahya Belediyespor’la 7 Kasım Cumartesi günü, saat 14.00’te Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda galibiyet için kıran kırana mücadele edecek.
Yarın oynanacak maç ile ilgili konuşan Turgutlu Belediyesi Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Yener Baştürk, “Tıpkı diğer karşılaşmalarımızda olduğu gibi yarın kendi sahamızda oynayacağımız maçta tek hedefimiz galibiyet. Güçlü rakibimiz karşısında yarınki mücadelemizi kazanarak Turgutlu’ya galibiyet sevinci yaşatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz ise, “Bu sene Turgutlu’muzu 2. Ligde başarıyla temsil eden Erkek Voleybol Takımımız mücadelesine devam ediyor. Yarın kendi evimizde gerçekleşecek müsabakada teknik ekibimiz ve oyuncularımıza başarılar diliyoruz” dedi.

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