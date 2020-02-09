YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol takımı lidere yenildi

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol takımı lidere yenildi

MANİSA HABERLERİ  | 09.02.2020 16:25 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı kendi sahasında karşılaştığı lider Tarsus Belediyesine 69-40 mağlup oldu.Kadınlar Bölgesel Basketbol liginde Turgutlu Belediyesi ile Tarsus Belediyesi, Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda karşı karşıya geldi.

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı kendi sahasında karşılaştığı lider Tarsus Belediyesine 69-40 mağlup oldu.
Kadınlar Bölgesel Basketbol liginde Turgutlu Belediyesi ile Tarsus Belediyesi, Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda karşı karşıya geldi. Müsabakadan ligde lider durumda bulunan Tarsus Belediyesi 69-40 galip ayrıldı. Karşılaşmayı Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz taraftarlarla birlikte izledi.
İstedikleri oyunu sadece ilk periyotta oynayabildiklerini söyleyen Turgutlu Belediye Baş Antrenörü Ceyhan Önk, “Maça çok iyi başladık. 11 sayılık bir fark yakaladık. Ancak yaptığımız basit hatalarla fark kapandı ve oyundan düştük. Çok kaliteli bir takımla karşılaştık. Bu tarz maçlarda oyundan düşerseniz böyle farklar oluyor. Bu maçı unutup Çankaya maçına hazırlanacağız.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun'da buzda kayan ambulans itfaiye aracına çarptı

Samsun'da buzda kayan ambulans itfaiye aracına çarptı

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Acil servis, 250 yataklı yeni binada hizmet vermeye başladı

Acil servis, 250 yataklı yeni binada hizmet vermeye başladı

Elazığ için toplanan yardımlar yola çıktı

Elazığ için toplanan yardımlar yola çıktı

Alkol komasına girip hastanelik oldu

Alkol komasına girip hastanelik oldu

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Ordu'da kar nedeniyle ulaşım, enerji ve haberleşmede aksama yaşanıyor

Manisa Namaz Vakitleri 9 Şubat Pazar

İmsak
06:39
Sabah
08:02
Öğle
13:29
İkindi
16:21
Akşam
18:47
Yatsı
20:05

Manisa Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Pazar

Ada Eczanesi
Merkez
Durak Eczanesi
Merkez
Gözdem Eczanesi
Merkez
Kaptan Eczanesi
Merkez
Aksu Eczanesi
Turgutlu
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Baysal Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Manisa’da korsan çiçekçilere tepki

Manisa’da korsan çiçekçilere tepki

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.