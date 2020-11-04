YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Turgutlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Turgutlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 04.11.2020 16:08 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı birinci oturumu eski belediye binasında gerçekleşti.Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığındaki Kasım ayı meclis toplantısı birinci oturumunda 5 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

Turgutlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Turgutlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı birinci oturumu eski belediye binasında gerçekleşti.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığındaki Kasım ayı meclis toplantısı birinci oturumunda 5 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı. Toplantının ikinci oturumu ise Turgutlu’da meydana gelebilecek olası bir depreme karşı yapılması gerekenlerin konuşulması için 4 Kasım Çarşamba 18.00’da yapılacak. Meclis toplantısının başında bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çetin Akın, geçtiğimiz hafta İzmir’de meydana gelen depremin ardından yardım ve destekleriyle depremzedelerin yanında olan Turgutlulu hayırseverlere ve deprem bölgesinde gece gündüz çalışan ekiplere teşekkür etti. Saltanatın kaldırılması ve Türk Harf Devriminin yıl dönümlerini de kutlayan Başkan Çetin Akın, “Aydınlık yarınlarımız için yorulmadan çalışan, gençlerimizi büyük bir emek ve sevgiyle yetiştiren, geleceğimizi inşa eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum” sözleriyle de 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 82. yıl dönümü dolayısıyla duygu ve düşüncelerini paylaşan Başkan Akın, şu şekilde konuştu: “Paramparça bir hale gelmiş, sömürgeci güçler tarafından işgale uğramış bir toprak parçasını ’vatan’ haline dönüştürerek çağdaş bir devlet inşa eden, ülkemizin, milletimizin muasır medeniyet seviyesi hedefine ulaşması için hayatını feda eden, eşsiz komutan, büyük devlet insanı, Ata’mız, ebedi başkomutanımız, başöğretmenimiz ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 82’nci yıl dönümünde saygı, minnet ve büyük özlemle anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bıraktığı eşsiz emanetin sonsuza dek bekçisi olacağız.”
Başkan Çetin Akın konuşmasında 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası, 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününe de yer verdi. Başkan Akın bununla birlikte Bülent Ecevit’i ölüm yıl dönümü nedeniyle ve geçtiğimiz hafta vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ı konuşmasında saygı ve rahmetle andı.
Turgutlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının ilk oturumu dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Turgutlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Malatya Voleybol, emin adımlarla hedefe ilerliyor
Malatya Voleybol, emin adımlarla hedefe ilerliyor
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Suriyeliler yeni düzene alışıyor
Suriyeliler yeni düzene alışıyor
Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular
Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular

Manisa Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
06:10
Sabah
07:33
Öğle
12:59
İkindi
15:49
Akşam
18:14
Yatsı
19:32

Manisa Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Güneş Eczanesi
Merkez
Saygı Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Yeni Yılmaz Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Turgutlu
Esin Eczanesi
Turgutlu
Serap Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kırkağaç’a yeni HİS göleti yapılıyor
Kırkağaç’a yeni HİS göleti yapılıyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Süper Kupa Finali Öncesi Manisa’da Basın Toplantısı Düzenlendi
Süper Kupa Finali Öncesi Manisa’da Basın Toplantısı Düzenlendi
Demirci’nin Gülpınar Köyü, Köprübaşı İlçesine Bağlandı
Demirci’nin Gülpınar Köyü, Köprübaşı İlçesine Bağlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.