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Turgutlu Belediyesi kırsal mahalleleri internetle buluşturuyor

30.01.2021 16:23 | Son Güncelleme:
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Turgutlu Belediyesi, kırsal mahallelere kesintisiz internet hizmetini ulaştırmaya devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi, kırsal mahallelere kesintisiz internet hizmetini ulaştırmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Musulcalı ve Urganlı mahallelerine internet hizmetini sağlayacak ana hat direklerinin dikimi tamamlandı.
Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından kırsal mahallelerin internet sorununu sona erdirmek amacıyla hava koşulları ve pandemiye rağmen internet altyapı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Aşağıbozkır, Gökgedik, Kayrak, Yayla, Osmancık, Dalbahçe, Akçapınar mahallelerinde altyapı çalışmaları tamamlandı ve bu mahallelerde yaşayan vatandaşlara internet ulaşımı sağlanmış oldu. Musulcalı ve Urganlı mahallelerinde ise ana hat direk dikimi çalışmaları ekiplerce gerçekleştirildi. Musulcalı ve Urganlı mahallelerindeki direkt dikimiyle birlikte Çıkrıkçı-Karaköy hattındaki Kabaçınar, Yunusdere, Kuşlar, Karaoluk, Ayvacık, Sivrice, Kurudere mahallelerine de internet hizmeti ulaştırılmış olacak.
Kırsal mahallelerde yürütülen internet altyapı çalışmaları ile ilgili olarak açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “Hava koşulları ve pandemiye rağmen size verdiğimiz sözün bize verdiği güçle kırsal mahallelerimize interneti ulaştıracak ana hat direklerini Musulcalı ve Urganlı mahallelerimize dikimini gerçekleştirdik. Bu sayede Çıkrıkçı-Karaköy hattındaki mahallelerimizi de ekleyerek interneti ulaştıracağız” dedi.

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