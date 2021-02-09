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Turgutlu Belediyesi kültür yayınlarından iki yeni kitap

09.02.2021 15:03 | Son Güncelleme:
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Turgutlu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından Turgutlu’nun tarihine ışık tutan iki yeni kitap yayınlandı.Kentin tarihi ve kültürüne yönelik önemli çalışmalara imza atan Turgutlu Belediyesi, iki yeni kitabı okurlarla buluşturdu.

Turgutlu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından Turgutlu’nun tarihine ışık tutan iki yeni kitap yayınlandı.
Kentin tarihi ve kültürüne yönelik önemli çalışmalara imza atan Turgutlu Belediyesi, iki yeni kitabı okurlarla buluşturdu. Turgutlu Belediyesi Kültür Yayınları tarafından Prof. Dr. Salih Özbaran’ın ‘Kasaba Yazıları’, M. Hayri Bökü’nün de ‘Kaybolan Meslekler / Turgutlu’da Tarım Toplumundan Sanayi Toplumuna Geçiş Sürecinin Sosyolojisi’ adlı kitapları yayınlandı.
Turgutlu Belediyesi Kültür Yayınları arasında yayınlanan iki kitapla kentin tarihinin farklı yönleri ele alındı. Aslen Turgutlulu olan ve Osmanlı tarihi alanında önemli çalışmalara imza atan Salih Özbaran’ın ‘Kasaba Yazıları’ adlı kitabında, yazarın son yıllarda çeşitli süreli yayınlarda okurla buluşan Turgutlu ile ilgili makaleleri bir araya getirildi. Sosyolog M. Hayri Bökü’nün, ‘Kaybolan Meslekler’ adlı kitabında ise teknolojik gelişmeler sonucunda kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutmuş yaklaşık otuz mesleğin Turgutlu’daki son temsilcileri ile yapılan sözlü tarih çalışmaları bir araya getirildi. Böylelikle kitap bir bütün olarak değerlendirildiğinde meslekler ve iş kolları üzerinden Turgutlu’nun yaklaşık olarak son yüz yıllık süreçteki sosyoekonomik yapısı mercek altına alındı. Turgutlu Belediyesi Kültür Yayınları, önümüzdeki süreçte de farklı alanlardaki çalışmaları kitap olarak yayınlamaya devam edecek.
“Köklü geçmişimizi gelecek nesillere aktarabilmek, kent tarihimizi ve kültürümüzü korumak amacıyla çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz” diyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Belediyemiz Kültür Yayınları tarafından kent tarihimize ışık tutacak iki önemli kitabı yayınladık. Hemşehrilerimiz başta olmak üzere Turgutlu’muzun tarihini farklı konu ve bakış açılarından öğrenmek isteyen herkesi bu kıymetli iki kitabı okumaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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