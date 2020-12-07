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Turgutlu Belediyesi namağlup liderden puan aldı

MANİSA HABERLERİ  | 07.12.2020 12:54 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Erkek Voleybol Takımı sahasında namağlup lider olan Karacabey Belediyesini ağırladı.

Turgutlu Belediyesi Erkek Voleybol Takımı sahasında namağlup lider olan Karacabey Belediyesini ağırladı. Kıran kırana geçen müsabakada Karacabey Belediyesi sahadan 3-2 galip ayrıldı. Turgutlu Belediyesi Karacabey’den puan alan ilk takım oldu.
Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda Turgutlu Belediyesi lider Karacabey Belediyesini ağırladı. Müsabakayı CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ve daire müdürleri tribünden takip etti.
Başa baş geçen mücadele 5. sete uzadı. Tecrübeli oyunculara sahip Karacabey Belediyesi son seti 14-16 alarak maçı 3-2 kazandı. Turgutlu Belediyesi namağlup lider olan Karacabey’den puan alan ilk takım oldu.
Maç sonrası oyuncularını tebrik eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bu takımı biz geçtiğimiz yıl kurduk ve ilk kez 2.ligde mücadele ediyoruz. Takımımızdaki en büyük oyuncu 19 yaşında. Karacabey karşısında muhteşem bir mücadele örneği gösterdiler. Maçı kazanmaya da çok yaklaştık ama tecrübe farkı ortaya çıktı. Oyuncularımızı ve teknik ekibi kutluyorum. İlerleyen yıllarda oyuncularımız böyle maçlarla tecrübe kazandığında bu takım çok daha iyi yerlere gelecek.” dedi.
Set sonuçları: 25-21, 23-25, 24-26, 25-22, 14-16.

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