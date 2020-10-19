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Turgutlu Belediyesi zeytin hasadına başladı

MANİSA HABERLERİ  | 19.10.2020 18:09 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde aşevi ve hayır merkezinde kullanılmak üzere Turgutlu Belediyesine ait arazilerde zeytin hasadına başlandı.Turgutlu Belediyesine bağlı aşevi ve hayır merkezinde ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan yemeklerde kullanılmak üzere zeytinyağı üretmek için Turgutlu genelindeki park ve yeşil alanlarda bulunan zeytin ağaçlarında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hasada başladı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde aşevi ve hayır merkezinde kullanılmak üzere Turgutlu Belediyesine ait arazilerde zeytin hasadına başlandı.
Turgutlu Belediyesine bağlı aşevi ve hayır merkezinde ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan yemeklerde kullanılmak üzere zeytinyağı üretmek için Turgutlu genelindeki park ve yeşil alanlarda bulunan zeytin ağaçlarında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hasada başladı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ve daire müdürleri ile birlikte zeytin hasadı yapan ekipleri ziyaret etti. Ekiplere işlerinde kolaylıklar dileyen Başkan Akın, ardından Avşar Mahallesi’ne geçti. Başkan Akın yapımı devam eden çocuk oyun alanındaki çalışmaları inceleyip, mahalleye kazandırılan yeşil alanda yapılacak yürüyüş yolu ve oyun alanları ile ilgili bilgi aldı. Başkan Akın, ziyareti sırasında Avşar Mahallesi Muhtarı Yunus Gürbüz ile de bir araya gelerek, mahallede gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Başkan Akın, “Belediyemiz aşevinde günlük 750 kişiye sıcak ekmek ve aş dağıtıyoruz. Bugün de belediyemize ait yeşil alanlardaki zeytin ağaçlarından topladığımız zeytinleri zeytinyağı yaparak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak için çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.
Geçtiğimiz yıl 1.5 ton zeytinyağı elde edilen ağaçlardan bu yıl yaklaşık 2 ton zeytinyağı elde edilmesi hedefleniyor.

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