Turgutlu Belediyesinde en düşük maaş 2 bin 580 TL oldu

Turgutlu Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın imzaladığı sözleşme ile Turgutlu Belediyesinde en düşük işçi maaşının 2 bin 580 TL olduğunu açıkladı.

Turgutlu Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 9 gündem ve ek bir madde görüşülerek karara bağlandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın kadrolu işçilere yapılan bir sözleşmenin benzerinin taşeron işçiler içinde yapılıp yapılamayacağı sorusuna cevap verirken yeni bir sözleşme imzalandığı açıklayarak Turgutlu Belediyesinde en düşük işçi maaşının 2 bin 580 lira olacağını açıkladı.

“Eşit işe eşit ücret ödeyeceğim. Kimseye haksızlık yapmayacağım”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, AK Parti meclis üyesi Mürşit Gedizli’nin kadrolu işçiler için imzalanan sözleşmenin benzerinin Personel A.Ş.’de yer alan işçiler içinde imzalanıp imzalanmayacağının sorması üzerine yaptığı açıklamada: “Biliyorsunuz kanun hükmünde kararname ile taşeron işçilerimiz belediyelerde personel A.Ş.’ye geçti. Kadro diyorlar ama sözde kadro. Bizim 2 yıllık süreç için ne yapacağımızı KHK ile belirlemiş durumdalar. Bu sürede 6. ayda bitiyor. Ne kadar zam yapacağımız, hangi sosyal hakları verebileceğimiz KHK ile belirlenmiş. Onun dışına çıkamıyorsunuz. Biz o arkadaşlarımız içinde ciddi bir sözleşme yapmak istiyorduk ama KHK’nın dışına çıkamıyorsunuz. Ama biz o arkadaşlarımıza şuan için ekstra şunları yaptık bugün imzaladığımız sözleşme ile; biz de en düşük asgari ücret 2 bin 580 lira oldu. Bekar aile yardımı almayan bir işçinin aldığı en düşük ücret 2 bin 580 lira. Bugün itibariyle bunu alacak. O sözleşmeye şöyle haklar koyduk; hac ibadetini yapmak isterse Türkiye’de bir ilk bu, kadrolu işçiler içinde yapmıştık, ücretli izin veriyoruz. Eşine, çocuğuna karşı şiddet uygularsa iş akdini feshediyoruz. Milli bayramlarda ikramiye veriyoruz. Çocuğu okula giden, her yıl eylül ayında olmak üzere eğitim yardımı yapıyoruz. Bunların toplamına baktığınız zaman çok ciddi haklar aldılar. Hayırlı uğurlu olsun. Biz emekten yana olan insanlarız. Bundan sonra da 6. ayda da inşallah daha farklı bir sözleşmeye imzalarız. Tabii ki bu belediyenin gücüyle alakalı. Belediyede 50’ye yakın farklı maaş alan var. İkisi de çavuşluk yapıyor mesela. Birisi 3 bin 500 lira alıyor diğeri 3 bin lira alıyor. Büro memuru olarak çalışıyor, bir tanesi asgari ücret alıyor bir tanesi 3 bin lira alıyor. Aynı işi yapıyorlar, aynı odada çalışıyorlar. Sendikayla anlaştım. Çalışanları 11 bölüme böldük. Çalışan arkadaşımız o 11 bölümden hangisine giriyorsa o bölümden maaşını alacak. Kimse 1 lira eksik kimse 1 lira fazla almayacak. Eşit işe eşit ücret ödeyeceğim. Kimseye haksızlık yapmayacağım.” dedi.