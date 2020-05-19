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Turgutlu Belediyesi’nden 19 Mayıs’a özel video

MANİSA HABERLERİ  | 19.05.2020 12:10 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir video hazırlandı.Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın video paylaşım sitesi Youtube’daki sayfasında yayınlanan programla Turgutluluların geçmişteki bayramların coşkusunu evlerinde yaşamaları amaçlandı.19 Mayıs 1919 tarihinin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Korona virüs salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da evlerimizde geçiriyoruz.

Turgutlu Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel bir video hazırlandı.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın video paylaşım sitesi Youtube’daki sayfasında yayınlanan programla Turgutluluların geçmişteki bayramların coşkusunu evlerinde yaşamaları amaçlandı.
19 Mayıs 1919 tarihinin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Korona virüs salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da evlerimizde geçiriyoruz. Ancak bu durum içimizdeki coşkuyu, bayram sevincimizi elimizden alamıyor elbette. Bu düşünceden yola çıkarak Kent Müzemizin arşivinden seçtiğimiz mazideki bayramlara ait bazı fotoğrafları Müze Sorumlumuz Mehmet Gökyayla’nın anlatımıyla bir video haline getirerek hemşerilerimizle paylaşalım; o eski bayramları hep birlikte hatırlayalım istedik. Bu vesileyle bir kez daha tüm hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyor; Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.
"Fotoğraflarla Turgutlu’da bayram kutlamaları" adını taşıyan ve 1920’li yıllardan 1970’lere çok sayıda fotoğrafın ele alındığı program https://www.youtube.com/watch?v=waOZKTJ18as adresinden izlenebiliyor.

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Akhisar
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