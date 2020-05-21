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Turgutlu Belediyesinden bayram hazırlığı

MANİSA HABERLERİ  | 21.05.2020 15:43 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Ramazan Bayramına sayılı günler kala çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde parke taşı döşeme, bakım, tamirat ve Turgutlu’nun çehresini güzelleştirecek çalışmaları gerçekleştiriyorlar.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hazırlanan program dahilinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışmalarını yürütüyor.

Turgutlu Belediyesi Ramazan Bayramına sayılı günler kala çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde parke taşı döşeme, bakım, tamirat ve Turgutlu’nun çehresini güzelleştirecek çalışmaları gerçekleştiriyorlar.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hazırlanan program dahilinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışmalarını yürütüyor. Bu doğrultuda Ergenekon ve Selvilitepe Mahallerindeki muhtelif sokaklarda parke taşı döşeme, yol bakım ve tamirat çalışmaları ekiplerce tamamlanıyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ise Turgutlu’nun tüm alanlarında düzenli olarak çim ve ot biçme çalışmalarının yanı sıra çocuk oyun alanlarının bakım ve boyama çalışmaları yapılıyor. Ekipler ayrıca Derbent Muhtarlığı ve parklar, Gardalya Parkı, Saat Kulesi Etrafı, Fayton Pazarı çevresi, Postane çevresi, Sedat Özcan Yurdu, Atatürk Mahallesi Taziye Evi çevresi, Yeni Mahalle Meydanı ile Ortapark ve çevresinde çiçek dikim işlemlerini gerçekleştirdi.

Başkan Çetin Akın çalışmaları inceledi
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Manisa Büyükşehir Belediyesine ait olan Irlamaz Vadisi ikinci etapta Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ot biçme çalışmalarını Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile birlikte yerinde inceledi.
Ramazan Bayramına az bir süre kala ekiplerce devam eden çalışmalar ile ilgili konuşan Başkan Çetin Akın, ekipler tarafından sürdürülen tüm çalışmaların daha iyi bir Turgutlu için yapıldığını söyleyerek, “Ramazan Bayramına çok az bir süre kala Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin devam ettirdiği çalışmalar hız kazandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizde ihtiyaç duyulan tüm alanlarda gerekli tüm çalışmalarını gerçekleştirirken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ise Turgutlu’muzun çehresini güzelleştirmesi adına çalışmalarına devam ediyorlar. Bugün de Başkan Yardımcımız Evren Erbaş Ser ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesine ait olan Irlamaz Vadisi ikinci etabında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin yürüttüğü ot biçme çalışmalarını yerinde inceledik. Turgutlu’muzun hak ettiği görünüm ve konuma kavuşması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” dedi.

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