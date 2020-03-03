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Turgutlu Belediyesinden İdlib şehitleri programı

MANİSA HABERLERİ  | 03.03.2020 16:45 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi, İdlib şehitlerinin yedinci günü dolayısıyla Perşembe günü lokma hayrı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve Pazar Camisinde akşam namazı sonrası Mevlid-i Şerif okutacak.İdlib şehitleri için 5 Mart Perşembe günü Turgutlu Belediyesi hizmet binası önünde saat 12.00’da lokma hayrı ve Kuran-ı Kerim tilaveti, akşam namazı sonrası ise Merkez Pazar Camisinde Mevlid-i Şerif okutulacaktır.

Turgutlu Belediyesinden İdlib şehitleri programı

Turgutlu Belediyesi, İdlib şehitlerinin yedinci günü dolayısıyla Perşembe günü lokma hayrı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve Pazar Camisinde akşam namazı sonrası Mevlid-i Şerif okutacak.
İdlib şehitleri için 5 Mart Perşembe günü Turgutlu Belediyesi hizmet binası önünde saat 12.00’da lokma hayrı ve Kuran-ı Kerim tilaveti, akşam namazı sonrası ise Merkez Pazar Camisinde Mevlid-i Şerif okutulacaktır. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “İdlib’den aldığımız acı haberler hepimizin yüreğini dağladı, hepimizi derinden yaraladı. Güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda askerlerimiz şehadete yürüdü. Şehit askerlerimizin yedinci günü münasebetiyle düzenleyeceğimiz programlara tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz tüm dünyaya göstereceğiz”dedi.

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