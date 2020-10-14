YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Turgutlu Belediyesinden okullara 75 bin adet maske desteği

Turgutlu Belediyesinden okullara 75 bin adet maske desteği

MANİSA HABERLERİ  | 14.10.2020 17:12 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kullanılması için 75 bin adet maske yardımında bulundu.Turgutlu Belediyesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı kapsamında geçtiğimiz günlerde açılan okullara maske yardımında bulundu.

Turgutlu Belediyesinden okullara 75 bin adet maske desteği

Turgutlu Belediyesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kullanılması için 75 bin adet maske yardımında bulundu.
Turgutlu Belediyesi 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı kapsamında geçtiğimiz günlerde açılan okullara maske yardımında bulundu. Turgutlu’daki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve idari personellerin kullanmaları amacıyla 75 bin adet maske Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaştırdı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, okullara dağıtılacak olan maskeleri Kaymakam Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez’e teslim etti.
Okullara yapılan maske yardımıyla ilgili açıklama yapan Başkan Çetin Akın, “Okullarımızın açılmasıyla eğitim gören öğrencilerimize yönelik Turgutlu Belediyesi olarak ilçe milli eğitim müdürlüğümüze 75 bin adet maske teslim ettik. Çocuklarımızın sağlığı ile ilgili ciddi anlamda ihtiyaçları olduğunu düşündük ve bu ihtiyacı karşılamak için maske desteğimizle çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunduk. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığının, Bilim Kurulunun açıklamış olduğu kararlara bütün hemşehrilerimizin uymasını tavsiye ediyoruz” dedi.
Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ise “Pandemi süreciyle mücadelede en çok kullanılan malzemelerden biri maske oldu. Bu bakımdan okullarımıza böyle bir katkı yapılması oldukça güzel. Bu mücadelede tüm kurum ve kuruluşların ortak hareket etmesi lazım. Turgutlu Belediyesi okullarımızda öğrencilerimiz için ciddi bir destek sağladı" diye konuştu.

Turgutlu Belediyesinden okullara 75 bin adet maske desteği

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Uşak’ta alkollü sürücü aydınlatma direğini devirdi
Uşak’ta alkollü sürücü aydınlatma direğini devirdi
Zeytinde erken hasat uyarısı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü

Manisa Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:12
Öğle
13:01
İkindi
16:09
Akşam
18:41
Yatsı
19:57

Manisa Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Çağrı Eczanesi
Merkez
Pelin Akkaya Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Turgutlu
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Yeni Coşkun Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Turgutlu Emniyet Müdürlüğü 15 günlük faaliyet raporunu açıkladı
Turgutlu Emniyet Müdürlüğü 15 günlük faaliyet raporunu açıkladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.