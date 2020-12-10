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Turgutlu Belediyesinden Teknoloji Fakültesine yeşil alan çalışması

MANİSA HABERLERİ  | 10.12.2020 16:34 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi bahçesinde yeşil alan çalışmalarına başladı.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi bahçesinde yeşil alan çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Turgutlu genelindeki bakım ve tamirat çalışmalarına devam ediyor.
Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesinde çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında Teknoloji Fakültesinin bahçesine yeşil alan yapılacak ve sonrasında oturma alanları kazandırılacak.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Atatürk Mahallesi Meşale Sokakta bordür ve tamirat çalışması; İstasyonaltı Mahallesi Sevda Sokak, Yavuz Sokak, Nadide Sokak ve Ulubatlı Hasan Sokakta doğalgaz, internet, su ve kanalizasyon çalışmaları sebebiyle kazılan alanların tamirat çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ile ilgili açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesinin bahçesine gerçekleştirilecek olan yeşil alan ve oturma alanları ile ilgili çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ise mahallelerimizde sürdürdüğü bakım ve tamirat çalışmalarına devam ediyor. Hazırlanan program dahilinde çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

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