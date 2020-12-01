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Turgutlu Belediyesinin çalışma saatleri değişti

MANİSA HABERLERİ  | 01.12.2020 17:30 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında Turgutlu Belediyesi mesai saatleri 10.00-16.00 arası olarak değiştirildi.

Turgutlu Belediyesinin çalışma saatleri değişti

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında Turgutlu Belediyesi mesai saatleri 10.00-16.00 arası olarak değiştirildi. Yeni karar alınıncaya kadar Turgutlu Belediyesi 10.00-16.00 arasında kesintisiz olarak vatandaşlara hizmet verecek.
Turgutlu Belediyesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazısı doğrultusunda Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri 10.00-16.00 olarak düzenlendi.
Zaruri ihtiyaçlar nedeniyle Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünde görevli sahada çalışan personellerin mesai saatlerinde ise herhangi bir değişiklik olmayacak.
Ayrıca Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası girişlerinde uygulanan HES Kodu uygulaması da devam edecek.

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