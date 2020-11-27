YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı TOFAŞ deplasmanında

Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı TOFAŞ deplasmanında

MANİSA HABERLERİ  | 27.11.2020 14:25 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl bölgesel ligdeki başarılı mücadelesiyle bu yıl 2.

Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı TOFAŞ deplasmanında

Geçtiğimiz yıl bölgesel ligdeki başarılı mücadelesiyle bu yıl 2. Lige yükselerek Turgutlu’yu temsil eden Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 28 Kasım Cumartesi günü (yarın), saat 15.00’da Tofaş Spor ile mücadele edecek. Bursa’da oynanacak maç, TVF Voleybol TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Oynadığı altı maçta 4 galibiyetle TVF 2. Liginde üçüncü sırada olan Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, sezonun yedinci maçında Bursa takımı Tofaş Spor ile karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Cumartesi günü, saat 15.00’da Bursa Cengiz Göllü Spor Salonunda gerçekleşecek karşılaşma aynı zamanda TVF Voleybol TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Cumartesi günü gerçekleşecek maç öncesi konuşan Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Yener Baştürk, “Yarın rakip takımın evinde oynayacağımız maçta beşinci galibiyetimizi alarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz ise, “Ligde 6 hafta sonunda 4 galibiyet ile 3. sırada bulunuyoruz. Takımımız iyi bir performans ortaya koyuyor. Yarın Bursa’da Tofaş Sporla mücadele edecek takımımıza başarılar diliyorum. Turgutlu’ya galibiyetle dönmelerini temenni ediyoruz.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı! Test yapıyor, ateş ölçüyor, maskesizleri uyarıyor! Hizmet vermeye başladı!
Deprem anında böyle görüntülendilerDeprem anında böyle görüntülendiler

Manisa Namaz Vakitleri 27 Kasım Cuma

İmsak
06:32
Sabah
07:58
Öğle
13:03
İkindi
15:36
Akşam
17:58
Yatsı
19:19

Manisa Nöbetçi Eczaneler27 Kasım Cuma

Gözdem Eczanesi
Merkez
Havuzlu Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Merkez
Yeni Yılmaz Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Turgutlu
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Akhisar Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.