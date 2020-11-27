Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı TOFAŞ deplasmanında

Geçtiğimiz yıl bölgesel ligdeki başarılı mücadelesiyle bu yıl 2. Lige yükselerek Turgutlu’yu temsil eden Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 28 Kasım Cumartesi günü (yarın), saat 15.00’da Tofaş Spor ile mücadele edecek. Bursa’da oynanacak maç, TVF Voleybol TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Oynadığı altı maçta 4 galibiyetle TVF 2. Liginde üçüncü sırada olan Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, sezonun yedinci maçında Bursa takımı Tofaş Spor ile karşı karşıya gelecek. 28 Kasım Cumartesi günü, saat 15.00’da Bursa Cengiz Göllü Spor Salonunda gerçekleşecek karşılaşma aynı zamanda TVF Voleybol TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Cumartesi günü gerçekleşecek maç öncesi konuşan Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Yener Baştürk, “Yarın rakip takımın evinde oynayacağımız maçta beşinci galibiyetimizi alarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Turgutlu Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz ise, “Ligde 6 hafta sonunda 4 galibiyet ile 3. sırada bulunuyoruz. Takımımız iyi bir performans ortaya koyuyor. Yarın Bursa’da Tofaş Sporla mücadele edecek takımımıza başarılar diliyorum. Turgutlu’ya galibiyetle dönmelerini temenni ediyoruz.” dedi.

