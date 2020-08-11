Turgutlu Belediyespor Yener Baştürk ile sözleşme yeniledi

Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Yener Baştürk ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Turgutlu Belediye Binasında düzenlenen törene Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan ile birlikte Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Yener Baştürk katıldı.

Turgutlu Belediyesi Erkek Voleybol Takımlarında farklı yaş kategorilerinde birçok şampiyonluğu olan başarılı hoca geçtiğimiz yıl ilk kez kurulan Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol A Takımını bölgesel ligden 2. Lige yükseltme başarısı göstermişti.

“Sporla büyüyen gençlik” projesi kapsamında erkek voleybol ve kadın basketbol A Takımlarını kurduklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: “Hem gençlerimizin sporla, sağlıklı bir şekilde gelişmelerine olanak sağlayıp hem de ligde mücadele etmelerini sağlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde kadın basketbol antrenörlerimizin imza törenini gerçekleştirmiştik. Takımlarımızda Turgutlulu antrenörlerimiz görev alıyor ve birçok Turgutlulu sporcu yer alıyor. Turgutlu’yu sporda çok başarılı bir noktaya taşıyacağız. Yener Hocamıza ve takımımıza hayırlı olsun diyor. 2. ligde başarılar diliyorum.” dedi.

Uzun yıllardır Turgutlu Belediyesinde görev almaktan büyük gurur duyduğunu belirten Yener Baştürk, “Yaklaşık 5 yıldır Turgutlu Belediyesi Voleybol Takımlarında antrenörlük görevini yürütüyorum. Geçtiğimiz yıl lige katılmamızı sağlayan ve bizi sürekli destekleyen Belediye Başkanımız Çetin Akın’a ve Başkan Yardımcımız Fırat Honaz’a bize olan güvenleri için teşekkür ediyorum. Bu yıl ilk kez mücadele edeceğimiz 2.ligde başarılı olarak bize olan güvenlerini boşa çıkartmayacağız. Camiamıza hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.



