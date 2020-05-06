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Turgutlu çalışmalar aralıksız devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 06.05.2020 17:25 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi yaz mevsimine hazırlık çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu çalışmalar aralıksız devam ediyor

Turgutlu Belediyesi yaz mevsimine hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Turgutlu’nun farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında tamirat ve asfaltlama çalışmaları ile çiçek ekimi ve süs havuzu yapımı çalışmaları sürdürülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirirken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Turgutlu’nun çehresini güzelleştirmeye devam ediyor.
Çalışmalar doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Selvilitepe Mahallesi Tuğba Sokak’ta asfaltlama çalışmaları sürerken Gazi Ömer Seyhan Sokak’ta ise tamirat ve asfaltlama çalışmalarını tamamlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Eski Bayram Yeri’nde çiçek ekimi, Kırmahalle’de ise yapımına başlanan süs havuzunun tamamlanması çalışmalarına devam ediliyor.

“Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz”
Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Yaz mevsimine sayılı günler kala ilçemizde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz mahalle, sokak ve caddelerimizin yollarının asfaltlama çalışmaları, bakım ve onarımını yaparken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ise ilçemizin siluetini güzelleştirip, renklendiriyorlar. Turgutlu’muzun bütün noktalarında asfaltlama çalışmalarına ve ilçemizin çehresini güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Turgutlu çalışmalar aralıksız devam ediyor

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