Turgutlu için var güçleriyle çalışıyorlar

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi ekiplerinin ilçe genelinde sürdürdüğü saha çalışmalarını yerinde inceledi. Yeni başlayacak projelerle ilgili yer tespitinde bulundu. Başkan Çetin Akın, “Turgutlu’muzun ihtiyaçları, hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda projelerimizi gerçekleştirmeye, Turgutlu’muz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser, Turgutlu Belediye Meclis Üyesi Burhan Irk, Maski Turgutlu Koordinatörü Ramazan Hakan Ulak, Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala, İmar ve Şehircilik Müdürü Mustafa Biçer ile birlikte servis bekleyen işçileri kışın soğuktan, yazın sıcaktan koruyacak kapalı bekleme durakları ile ilgili Turgutlu’nun dört farklı noktasında inceleme ve yer tespitinde bulundu. Başkan Akın, dört noktadaki incelemelerinin ardından inşaat çalışmaları devam eden Dereköy Kuran Kursu bahçesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilecek bahçe düzenlemesi çalışmalarıyla ilgili inceleme gerçekleştirdi, Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala’dan bahçe düzenlemesinin detaylarıyla ilgili bilgi aldı.

Başkan Çetin Akın son olarak ise Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesindeki peyzaj çalışmalarını ziyaret etti. Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Onat ile de bir araya gelen Başkan Akın, peyzaj çalışmalarının son durumu ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürü Önder Pala’dan bilgi aldı ve Dekan Prof. Dr. Nevzat Onat ile görüş alışverişinde bulundu.

Gerçekleştirdiği saha incelemeleri hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Bir süredir gündemimizde olan ve yakın sürede yapmayı planladığımız, işçi kardeşlerimizin kullanımlarına yönelik kapalı bekleme durakları ile ilgili yer tespitinde bulunduk. Dereköy Kur’an Kursu bahçe düzenlemesi ile Teknoloji Fakültemiz bahçesinde devam eden peyzaj çalışmalarının son durumunu inceledik. Turgutlu’muzun ihtiyaçları, hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda projelerimizi gerçekleştirmeye, Turgutlu’muz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

