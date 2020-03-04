Turgutlu, Mehmetçik için tek yürek oldu

Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen askerler ve Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı bayrak yürüyüşü yapıldı. Protokol üyelerinin ve vatandaşların katıldığı bayrak yürüyüşünde tek bir ağızdan ’Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atıldı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Muhtarlar Derneğinin girişimi ve Turgutlu Belediyesinin desteğiyle Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen askerler ve Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı bayrak yürüyüşü yapıldı. Koza Park’ta toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar tek yürek olurken, Atatürk Bulvarından, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri alanına kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Bayrak yürüyüşünün ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri alanına gelen kortej burada saygı duruşunun ardından İstiklal Marşını tek bir ağızdan söyledi.

Yürüyüşe Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Jandarma Komutanı Halim Karaer, Turgutlu Belediyesi eski başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Muhtarlar Derneği Başkanı Avni Gürel, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

