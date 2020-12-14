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Turgutlu polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

MANİSA HABERLERİ  | 14.12.2020 22:18 | Son Güncelleme

Turgutlu’da polisin düzenlediği operasyonla yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı.Turgutlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen V.B.Ç.

Turgutlu polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Turgutlu’da polisin düzenlediği operasyonla yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı.
Turgutlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen V.B.Ç. (27) kaldığı otel odasında gözaltına alındı. Şahsın üzerinde 23 gram metamfetamin, ikametinde ise narkotik köpeği ile yapılan aramada 87 gram metamfetamin ve 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. Toplamda 110 gram metamfetamin ve 5 gram esrar maddesine el konulurken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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