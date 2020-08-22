Turgutlu ve Uzunlu Belediye Başkanları, Başkan Günel’i ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Yozgat-Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı ile bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, görüşmede bir buçuk yıl içerisinde hayata geçirdikleri ve planları dahilinde olan projeleri anlattı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Yozgat-Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti. Oldukça samimi bir havada gerçekleşen görüşmede başkanlar, hayata geçirdikleri ve planları dahilinde olan projeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunarak dünya ve ülke gündemi hakkında konuştu.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve Yozgat-Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı’na teşekkür eden Başkan Ömer Günel, “ Siz değerli dostlarımızı belediyemizde ağırlamak bizler için çok önemli. Turgutlu Belediye Başkanımız Sayın Çetin Akın ile uzun zamandır bir araya gelmek istiyorduk. Bugün gerçekleştirebildik. Kendisi belediyecilik alanında oldukça deneyimli bir insandır. Memuriyetle başladığı belediye serüveni başkanlıkla devam ediyor. Nazik ziyareti beni çok mutlu etti. Bölgemizi dolaşırken bizleri de ziyareti ile onurlandıran Yozgat-Uzunlu Belediye Başkanı Sayın Okan Yaşar Elbaşı’na da ayrıca çok teşekkür ederim” dedi.

