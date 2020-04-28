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Turgutlu'da 130 milyon liralık "Tarım Kredi yatırımı" heyecanı

MANİSA HABERLERİ  | 28.04.2020 16:09 | Son Güncelleme

Turgutlu'da 130 milyon liralık "Tarım Kredi yatırımı" heyecanı

MANİSA (AA) - Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin (Tarım Kredi) ilçelerinde planladığı 130 milyon milyon liralık yatırıma gereken tüm kolaylığı göstereceklerini söyledi.

Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın, Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde yapılacağını duyurduğu 130 milyon lira bedelli fabrika yatırımının ilçede heyecan yarattığını belirtti.

Projenin Turgutlu'ya kazandırılması için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını dile getiren Akın, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 yıl önce bize müracaatları vardı, onların taleplerine uygun bir yer arıyorduk. Şimdi organize sanayi bölgesinde genişleme alanı için bakanlığa müracaat ettik. Tarım Kredi'nin Turgutlu'yu tercih etmesinden dolayı son derece memnun olduk. Yatırımın ilçe ekonomisine ciddi katkıları olacaktır. Tarım Kredi'nin Turgutlu'ya yapmayı planladığı 130 milyon liralık yatırıma gereken her türlü kolaylığı göstereceğiz. Bütün gayreti gösterip, gerekli çalışmalara da katkı sunmayı taahhüt ediyorum."

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, bitki koruma amaçlı mevcut fabrikalarının ihtiyacı karşılamadığını belirterek, Tarkim AŞ vasıtasıyla Manisa'da yatırım bedeli yaklaşık 130 milyon lira olan yeni bir fabrika yatırımı planladıklarını açıklamıştı.

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Çetin Akın Manisa Organize Sanayi Bölgesi Turgutlu Turgutlu OSB Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

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