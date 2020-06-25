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Turgutlu’da 2 tarihi bina restore edilip kütüphaneye çevrilecek

MANİSA HABERLERİ  | 25.06.2020 18:31 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi hayata geçireceği iki yeni projeyle tarihine sahip çıkmaya devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi hayata geçireceği iki yeni projeyle tarihine sahip çıkmaya devam ediyor. Turgutlu’nun önemli tarihi yapılarından olan Eski Banka Binası ve Gavur Hamamı’nın Turgutlu Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda restorasyon ve kütüphaneye dönüştürülmesi çalışmaları gerçekleştirilecek.
Turgutlu’nun ayakta kalan önemli tarih yapılardan olan Eski Banka Binası ve Gavur Hamamı’nın restorasyonu ve kütüphane dönüştürülmesiyle ilgili konu geçtiğimiz aylarda Turgutlu Belediye Meclisinde gündeme gelmişti. Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilen meclisinde ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Turgutlu Belediyesi arasında protokol yapılarak çalışmaların başlatılmasına dair oy birliği ile karar alınmıştı. Alınan karar gereği Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak çalışmaların başlatılmasıyla ilgili protokolü imzaladı. Çalışmaların kısa sürede başlaması planlanıyor.
İki tarihi yapının yeniden Turgutlu’ya kazandırılması ile ilgili konuşan Başkan Çetin Akın, “Eski Banka Binamız ve Gavur Hamamı Turgutlu’muzun tarihinde önemli bir yere sahip. Turgutlu Belediyesi olarak tarihi geçmişi olan ve hala ayakta kalan bu iki yapıya sahip çıkıyoruz. Bu amaçla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte Eski Banka Binası ve Gavur Hamamı’nın restorasyon ve kütüphane çalışmalarını en kısa sürede hayata geçireceğiz. Gerçekleştireceğimiz bu projemizin Turgutlu’muza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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