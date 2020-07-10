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Turgutlu’da bir senedir hiçbir etkinlikte havai fişek kullanılmıyor

MANİSA HABERLERİ  | 10.07.2020 15:44 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, havai fişek kullanmama kararını herkesten önce alarak yine bir ilke daha imza attı.Sakarya’da geçtiğimiz hafta havai fişek fabrikasında patlama meydana gelmesi, dün ise patlamanın yaşandığı fabrikadaki patlamamış malzemeleri taşıyan kamyonda patlama yaşanması üzerine İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri ile diğer belediyelerin havai fişek kullanmama kararı alması üzerine Başkan Çetin Akın’ın göreve geldiği ilk günlerde havai fişek kullanımı ile ilgili aldığı karar akıllara geldi.Başkan Çetin Akın, geçtiğimiz sene Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri sırasında Turgutlu Belediyesinin düzenlediği tüm etkinlik ve organizasyonlarında havai fişek kullanılmayacağını, vatandaşların parasının havaya atılmayacağını ve havai fişek sebebiyle hiçbir canlıya zarar verilmeyeceğini söylemişti.Belediyelerin havai fişek kullanmama kararı ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Akın, “Turgutlu’muza hizmet etmek için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hemşehrilerimizin parasını havaya atmayacağımı, bu sebeple belediyemizin düzenleyeceği etkinlik ve organizasyonlarda havai fişek kullanmayacağımızı söylemiştim ve bu sözümü de yerine getirerek bu zamana kadar hiçbir etkinlik ve organizasyonda havai fişek kullanmadık.

Turgutlu’da bir senedir hiçbir etkinlikte havai fişek kullanılmıyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, havai fişek kullanmama kararını herkesten önce alarak yine bir ilke daha imza attı.
Sakarya’da geçtiğimiz hafta havai fişek fabrikasında patlama meydana gelmesi, dün ise patlamanın yaşandığı fabrikadaki patlamamış malzemeleri taşıyan kamyonda patlama yaşanması üzerine İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri ile diğer belediyelerin havai fişek kullanmama kararı alması üzerine Başkan Çetin Akın’ın göreve geldiği ilk günlerde havai fişek kullanımı ile ilgili aldığı karar akıllara geldi.
Başkan Çetin Akın, geçtiğimiz sene Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri sırasında Turgutlu Belediyesinin düzenlediği tüm etkinlik ve organizasyonlarında havai fişek kullanılmayacağını, vatandaşların parasının havaya atılmayacağını ve havai fişek sebebiyle hiçbir canlıya zarar verilmeyeceğini söylemişti.
Belediyelerin havai fişek kullanmama kararı ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Akın, “Turgutlu’muza hizmet etmek için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hemşehrilerimizin parasını havaya atmayacağımı, bu sebeple belediyemizin düzenleyeceği etkinlik ve organizasyonlarda havai fişek kullanmayacağımızı söylemiştim ve bu sözümü de yerine getirerek bu zamana kadar hiçbir etkinlik ve organizasyonda havai fişek kullanmadık. Bundan sonra da kullanmayacağız. Başta İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere yaşanan üzücü olayın ardından havai fişek kullanmama kararını alan tüm belediyelerimizi ve başkanlarımızı içtenlikle kutluyor, diğer belediyelerimizin de aynı kararı bir an önce uygulamalarını diliyorum” dedi.

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