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Turgutlu’da çalışmalar devam ediyor

MANİSA HABERLERİ  | 22.09.2020 17:17 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Erbiller Sanayi Sitesi ve Kuşlar Camisinde çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ise Erbiller Sanayi Sitesinde çalışmalara başlandı.

Turgutlu Belediyesi Erbiller Sanayi Sitesi ve Kuşlar Camisinde çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ise Erbiller Sanayi Sitesinde çalışmalara başlandı. Erbiller Sanayi Sitesinin faaliyet ve hizmet alanının genişletilmesi kapsamında hayata geçirilen çalışmalarda ekipler, sanayi sitesi içerisinde önceden belirlenen noktalarda yol açma çalışmalarına devam ediyor.
Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Kuşlar Camisinin iç cephe bakım ve boyama çalışmaları yürütülüyor. Çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanarak yeniden mahalle sakinlerinin kullanımına açılması planlanıyor.
Turgutlu’nun farklı mahalle ve noktalarında çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Erbiller Sanayi Sitesinde yol açma çalışmalarına başlandı. Geniş kapsamlı süren yol açma çalışmalarımızı ise en kısa sürede bitireceğiz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizce Kuşlar Camisinin bakım ve boyama çalışmaları titizlikle yürütülerek çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak. Çalışmalarımızın Turgutlumuza, hemşehrilerimize hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

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