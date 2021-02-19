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Turgutlu’da çalışmalar devam ediyor

19.02.2021 20:55 | Son Güncelleme:
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Turgutlu Belediyesi kent genelindeki farklı noktalarda tamirat, bakım, yeşil alan ve çevre düzenlemesi çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Turgutlu Belediyesi kent genelindeki farklı noktalarda tamirat, bakım, yeşil alan ve çevre düzenlemesi çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında altı mahallede farklı noktaların tamiratları tamamlanırken dört ayrı park ve meydanda yeşil alan ve ara ekim çalışmaları da ekiplerce yürütüldü.
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hazırlanan program doğrultusunda Özyurt Mahallesi Çanakkale Sokak, Yeni Mahalle Göçmen Sokak, Meltem Sokak, Atıcılar Sokak, Kurtuluş Mahallesi Üzüm Sokak, Aras Çıkmazı Sokak, İstiklal Mahallesi Altıntaş Sokak, Yedi Eylül Mahallesi Altınırmak Sokak, Ergenekon Mahallesi Nene Hatun Sokak, Selvilitepe Mahallesi Irlamaz Yolunda kanalizasyon, internet, doğal gaz ve telekominikasyon altyapı çalışmaları sırasında kazılan alanların bordür ve parke taşı tamiratını gerçekleştirdi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ise Tarihi Demirciler Çarşısı Parkı, Dede Korkut Parkı ile Huzurevi Parkında çim bakımı ve ara ekim çalışmaları tamamlandı. Urganlı Mahallesi İbrahim Çölova Meydanı ve Ekrem Demir Tören Alanında çevre düzenlenmesi, budama çalışmaları yapıldı. Halil Kale Fen Lisesi ve Avşar Mahallesi Şehit Onur Karakaya Parkı’nın boyaması da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Turgutlu Belediyesine bağlı ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Merkez ve kırsal mahallelerimizde önceden tespit ettiğimiz noktalarda ekiplerimiz tarafından hazırlanan program dahilinde gerekli tüm çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamamaları adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

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