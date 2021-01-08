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Turgutlu’da çalışmalar hız kesmiyor

08.01.2021 16:52 | Son Güncelleme:
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Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Erbiller Sanayi Sitesindeki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Erbiller Sanayi Sitesindeki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Aşevi ve Hayır Merkezinde kullanılmak üzere Derbent Mahallesindeki yeşil alan ve parklardan zeytin toplama çalışmalarını gerçekleştirdi.
Erbiller Sanayi Sitesi içerisinde imara yeni açılan parsellerin yol açma, sathi kaplama için zemin hazırlama ve bordür taşı döşeme çalışmalarına Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri aralıksız devam ediyor. Kırsal mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları da sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Yayla Mahallesinde yol açma ve bordür taşı döşeme; Irlamaz Mahallesinde köprü tamirat çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler tarafından ayrıca İstiklal Mahallesi Yalova Sokak ile Selvilitepe Mahallesi Tuğrul, Kudret ve Tepe Sokaklarında altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan yollarda parke taşı tamirat çalışmalarını tamamlandı.

Zeytinler ihtiyaç sahipleri için toplanıyor
Kaynaklarını en etkili şekilde ve doğru kullanan Turgutlu Belediyesi, Aşevi ve Hayır Merkezinde tüketilen zeytin yağının üretimi için zeytin toplamaya devam ediyor. Bu doğrultuda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Derbent Mahallesindeki yeşil alan ve parklardan zeytin toplama çalışmaları gerçekleştirildi. Söz konusu zeytinler, günlük olarak 700 vatandaşa sıcak yemek ulaştıran Aşevi ve Hayır Merkezinde kullanılmak üzere zeytin yağı üretimi için toplanıyor.
Turgutlu’nun çehresini ve estetiğini güzelleştirecek çalışmalar da hayata geçiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Meydanında ve Bayram Yeri Parkındaki orta refüj üzerinde Turgutlu Belediyesi Şantiyesinde üretilen çiçeklerin dikimi çalışmalarını tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca Taslı Kur’an Kursu’nun iç ve dış cephe boyama çalışmaları yürütülüyor.
Turgutlu’nun merkez ve kırsal mahallelerinde sürdürülen çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz Turgutlumuzun pek çok noktasında eş zamanlı olarak çalışmalarına devam ediyorlar. Turgutlumuzun ihtiyaçlarını sona erdirecek çalışmalarımızla birlikte, ilçemizin kent estetiğini güzelleştirecek hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Daha güzel bir Turgutlu için hep birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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