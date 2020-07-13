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Turgutlu’da hayvan satış ve kurban kesim yerleri belli oldu

MANİSA HABERLERİ  | 13.07.2020 16:37 | Son Güncelleme

Kurban Bayramına sayılı günler kala Turgutlu’da hayvan satış ve kurban kesim alanlarının yerleri belirlendi.

Turgutlu’da hayvan satış ve kurban kesim yerleri belli oldu

Kurban Bayramına sayılı günler kala Turgutlu’da hayvan satış ve kurban kesim alanlarının yerleri belirlendi. Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından alınan karara göre Irlamaz Vadisi 2. Etabı kurban satış yeri olurken, Selvilitepe, Pazartesi, Cumartesi, Ergenekon Pazaryerleri ve Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi kurban kesim alanları olacak.
Korona virüs salgını nedeniyle hayvan satış ve kurban kesim alanları girişlerinde ateş ölçümleri yapılacak, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmeleri sağlanacak.
Hayvan satış alanı olarak belirlenen Irlamaz Vadisi 2. Etapta kiralama yapmak isteyen vatandaşlar Turgutlu Zabıta Müdürlüğüne başvuracak. Kiralama bedelinin ödemeleri ise Turgutlu Belediyesine yapılacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Mübarek Kurban Bayramımıza sayılı günler kala Kurban Hizmetleri Komisyonumuzca hayvan satış ve kurban kesim alanları ve yürütülecek çalışmalar hakkında görüşmeler yapılarak bir takım kararlar alındı. Komisyonun aldıkları karar doğrultusunda Irlamaz Vadisi 2. Etap hayvan satış yeri olarak belirlenirken, Pazartesi, Cumartesi, Ergenekon Pazaryerleri ve belediyemizin Temizlik İşleri Şantiyesinin kurban kesim alanları olması noktasında karar alındı. Pandemi sebebiyle vatandaşlarımızın hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin herhangi bir sıkıntı yaşamamaları adına tüm özeni göstereceğiz. Hayvan satış ve kurban kesim yerlerimizde sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyulması konusunda gerekli hassasiyeti göstererek denetimlerimizi yapacağız. Vatandaşlarımızdan da aynı dikkati göstermelerini temenni ediyorum” dedi.

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