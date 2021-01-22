YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Turgutlu’da kaçak reklam panoları toplatıldı

Turgutlu’da kaçak reklam panoları toplatıldı

22.01.2021 16:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Turgutlu’da kaçak reklam panoları toplatıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde bulunan kaçak reklam panolarını topladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde bulunan kaçak reklam panolarını topladı. Kaçak reklam panosu takan ve reklam asan firma hakkında da cezai işlem uyguladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde kaçak takılan reklam panoları ile ilgili işlem yaptı. Kaçak takılan reklam panoları, Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplatılırken, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki ilan, reklam ve tanıtım araçları Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olduğu ifade edildi. Kaçak pano takan ve reklam asan firma hakkında da cezai işlem uygulandı.

Turgutlu’da kaçak reklam panoları toplatıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

Manisa Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:51
Sabah
08:16
Öğle
13:27
İkindi
16:04
Akşam
18:27
Yatsı
19:48

Manisa Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Gözde Eczanesi
Merkez
Manisa Sağlık Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Elifin Eczanesi
Turgutlu
Yedieylül Eczanesi
Turgutlu
Başyiğit Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Manisa Büyükşehir’den ilçelerdeki eğitim birimlerine ziyaret

Manisa Büyükşehir’den ilçelerdeki eğitim birimlerine ziyaret

Manisa’da cuma hutbesi işaret dili ile sosyal medyadan canlı yayınlandı

Manisa’da cuma hutbesi işaret dili ile sosyal medyadan canlı yayınlandı

Başkan Çetin Akın arazi yollarını inceledi

Başkan Çetin Akın arazi yollarını inceledi

Genç Fenerbahçelilerden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

Genç Fenerbahçelilerden ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli

Yunusemreli genç sultanların rakibi Salihli Belediyespor

Yunusemreli genç sultanların rakibi Salihli Belediyespor

Yunusemreli genç sultanların rakibi Salihli Belediyespor

Yunusemreli genç sultanların rakibi Salihli Belediyespor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.