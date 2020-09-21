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Turgutlu’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 21.09.2020 23:20 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, İzmir-Ankara Karayolu üzerinde Yaşar G.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir-Ankara Karayolu üzerinde Yaşar G. (53) yönetimindeki 34 BS 2361 plakalı otomobil, Erbiller Kavşağında aynı istikamette seyir halinde olan 35 AG 8541 plakalı Coşkun A. (34) idaresindeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 BS 2361 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü Yaşar G. ile arabada yolcu olarak bulunan Nuran G. (47) ile Naz G. (13) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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