Turgutlu’da kırsal kesimler İnternet sorunu yaşamayacak

Turgutlu Belediyesinin İnternet sorunu yaşayan kırsal mahallelere yönelik başlattığı altyapı çalışmaları Yukarıbozkır Mahallesinde başladı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan da çalışmalara katıldı.

Korona virüs sebebiyle öğrencilerin eğitimlerine evlerinde devam etmesiyle birlikte internete erişim sorunun yaşandığı kırsal mahallelere yönelik altyapı ve üstyapı çalışmaları için ilk adım atıldı. Turgutlu Belediyesi ve Waaynet işbirliği ile gerçekleştirilecek çalışmalara Yukarıbozkır Mahallesinde başlandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, daire müdürleri, kırsal mahallelerin muhtarları ve Waaynet yetkililerinin katılımlarıyla Yukarıbozkır Mahallesinde beton atma çalışması gerçekleştirildi.

Muhtarlardan Başkan Akın’a teşekkür

Yukarıbozkır Mahallesindeki çalışmaları yakından takip eden Başkan Çetin Akın’a kırsal mahallelerin muhtarları da internet sorununun çözümü için gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.