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Turgutlu’da kırsal kesimler İnternet sorunu yaşamayacak

MANİSA HABERLERİ  | 09.10.2020 15:27 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesinin İnternet sorunu yaşayan kırsal mahallelere yönelik başlattığı altyapı çalışmaları Yukarıbozkır Mahallesinde başladı.

Turgutlu Belediyesinin İnternet sorunu yaşayan kırsal mahallelere yönelik başlattığı altyapı çalışmaları Yukarıbozkır Mahallesinde başladı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan da çalışmalara katıldı.
Korona virüs sebebiyle öğrencilerin eğitimlerine evlerinde devam etmesiyle birlikte internete erişim sorunun yaşandığı kırsal mahallelere yönelik altyapı ve üstyapı çalışmaları için ilk adım atıldı. Turgutlu Belediyesi ve Waaynet işbirliği ile gerçekleştirilecek çalışmalara Yukarıbozkır Mahallesinde başlandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, daire müdürleri, kırsal mahallelerin muhtarları ve Waaynet yetkililerinin katılımlarıyla Yukarıbozkır Mahallesinde beton atma çalışması gerçekleştirildi.

Muhtarlardan Başkan Akın’a teşekkür
Yukarıbozkır Mahallesindeki çalışmaları yakından takip eden Başkan Çetin Akın’a kırsal mahallelerin muhtarları da internet sorununun çözümü için gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

“İnterneti olmayan hiçbir kırsal mahallemiz kalmayacak”
İnternet altyapı çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Geçen hafta Turgutlu’da ‘Gelecek Seninle Aydınlansın’ kampanyasını başlattık. Bu kampanyadaki amacımız yardıma muhtaç çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak için onların ihtiyaç duyduğu tablet, bilgisayar, televizyon gibi materyalleri toplamaktı. Turgutlu halkı kampanyamıza teveccüh gösterdi ve çok ciddi bir katılımla bu kampanyamızı doğru bir noktaya getirdik. Bugün de kırsal mahallelerimizin internet ihtiyacını karşılamak için muhtarlarımızla birlikte ilk çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte yapacağımız çalışmalarımızla interneti olmayan hiçbir kırsal mahallemiz kalmayacak. Eğitim gören çocuklarımız, ihtiyaç sahibi çiftçilerimiz ve ailelerimiz de bu hizmetimizden yararlanacak. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Turgutlu halkı için elimizden gelen bütün gayreti, samimiyeti ve emeğimizi ortaya koyarak çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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