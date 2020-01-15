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  4. Turgutlu’da kodlama kursu başlıyor

Turgutlu’da kodlama kursu başlıyor

MANİSA HABERLERİ  | 15.01.2020 15:26 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde 10-14 yaş arası çocuklar için ’Kodlama’ kursu açılıyor.Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde 10-14 yaş aralığı için başlayacak olan kurs, Pazartesi-Çarşamba-Cuma 16.30-18.30, Salı-Çarşamba-Cumartesi 16.00-18.00 saatleri arasında eğitimlerine başlayacak.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde 10-14 yaş arası çocuklar için ’Kodlama’ kursu açılıyor.
Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde 10-14 yaş aralığı için başlayacak olan kurs, Pazartesi-Çarşamba-Cuma 16.30-18.30, Salı-Çarşamba-Cumartesi 16.00-18.00 saatleri arasında eğitimlerine başlayacak. Kodlama kursuna katılmak isteyen vatandaşların Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne başvurabileceği belirtildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Atatürk Kültür Merkezimizin içeriğini zenginleştirmeye devam ediyoruz. Bir çok kursumuz yeni yerinde çalışmalarına devam ediyor. Sanat ve bilim ile ilgili bir çok kursumuz Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde açılacak. Halk Eğitim Müdürlüğümüzle ile ortaklaşa açacağımız Kodlama kursu ilçemize hayırlı olsun” dedi.

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Merkez
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Merkez
Yapa Eczanesi
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Kumral Eczanesi
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Hekimoğlu Eczanesi
Akhisar
Nezih Eczanesi
Akhisar
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