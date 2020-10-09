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Turgutlu’da öğrenciler tabletleriyle buluşmaya başladı

MANİSA HABERLERİ  | 09.10.2020 14:55 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Gelecek seninle aydınlansın” projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tabletler ulaştırılmaya başlandı.Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser başta olmak üzere Turgutlu’nun iş, siyaset, spor ve eğitim camiasından pek çok kişinin bağışlarıyla destek verdiği projede tabletler öğrencilerle buluşmaya başladı.

Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Gelecek seninle aydınlansın” projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tabletler ulaştırılmaya başlandı.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser başta olmak üzere Turgutlu’nun iş, siyaset, spor ve eğitim camiasından pek çok kişinin bağışlarıyla destek verdiği projede tabletler öğrencilerle buluşmaya başladı. Yapılan tahkikatlar sonucunda Turgutlu Belediyesi ekiplerince dağıtımına başlanan tabletleri karşılarında gören öğrencilerin sevinçleri yüzlerinden okundu. Tabletlerin ulaştığı ihtiyaç sahibi öğrenciler bundan sonraki süreçte eğitimlerine kesintisiz devam edebilme imkanına sahip olacaklar.
‘Gelecek seninle aydınlansın’ projesine tablet, bilgisayar bağışları ise devam ediyor. Tablet ve bilgisayar bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar 0236 313 21 22 numaralı telefonu arayıp detaylı bilgi alabilecekler.
“Gelecek seninle aydınlansın” projesinin son durumu hakkında açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitimlerinin aksamadan devam edebilmesi için kısa bir süre önce ‘Gelecek Seninle Aydınlansın’ projemizi hayata geçirdik. Projemize farkındalık oluşturmak ve bağış sayısını artırmak amacıyla başlattığımız meydan okuma kampanyamız ile de başta Grup Başkanvekilimiz ve Manisa Milletvekilimiz Özgür Özel ile Milletvekillerimiz Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu olmak üzere tüm yardımseverlerimiz tablet bağışlarıyla projemize destek oldular. Bugün ise bağışlanan tabletleri ihtiyaç sahibi öğrencilerimizle buluşturmaya başladık. En kısa süre içerisinde de Turgutlu’muzdaki tüm ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tabletleri ulaştırmak istiyoruz. Turgutlu’muz bir kez daha iyilikte güzelleşti, iyilikte birleşti. Projemize destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.

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