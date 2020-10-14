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Turgutlu’da öğrencilere tabletleri ulaştırılıyor

MANİSA HABERLERİ  | 14.10.2020 17:52 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesinin başlattığı “Gelecek Seninle Aydınlansın” projesi kapsamında hayırseverler tarafından bağışlanan tabletler ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor.Pandemi sebebiyle eğitimlerine evlerinde devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik hayata geçirilen “Gelecek Seninle Aydınlansın” projesinde Turgutlulular tarafından bağışlanan tabletler öğrencilere teslim ediliyor.

Turgutlu Belediyesinin başlattığı “Gelecek Seninle Aydınlansın” projesi kapsamında hayırseverler tarafından bağışlanan tabletler ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor.
Pandemi sebebiyle eğitimlerine evlerinde devam eden ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik hayata geçirilen “Gelecek Seninle Aydınlansın” projesinde Turgutlulular tarafından bağışlanan tabletler öğrencilere teslim ediliyor. Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen tablet dağıtımına Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz da katıldı. Başvuru ve tahkikat süreçlerinin ardından başlanan tablet dağıtımına eşlik eden Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, belirlenen adreslere giderek tabletleri öğrencilerle buluşturdu. Karşılarında Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ve de tabletleri gören öğrencilerin mutlulukları ise yüzlerinden okundu. “Gelecek Seninle Aydınlansın” projesinin süreci ve tablet dağıtımları hakkında konuşan Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, “İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitimlerine aralıksız devam etmeleri amacıyla başlattığımız ‘Gelecek Seninle Aydınlansın’ projemizde tablet dağıtımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Başvuru ve tahkikat süreçlerinin ardından başladığımız dağıtımlara ekiplerimizle birlikte katılarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tabletlerini ulaştırdık. Tabletlerine kavuşan öğrencilerimiz ve tüm öğrencilerimize eğitim yaşamlarında başarılar dilerim. Bununla birlikte ‘Gelecek Seninle Aydınlansın’ projemizde tablet, bilgisayar, televizyon bağışlarımız ise devam ediyor. Çocuklarımızın eğitimlerine tablet, bilgisayar, televizyon bağışlarıyla destek vermek isteyen tüm hayırseverlerimizin bağışlarını da bekliyoruz” dedi.

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