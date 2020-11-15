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Turgutlu’da sel felaketinin yaraları sarıldı

MANİSA HABERLERİ  | 15.11.2020 11:39 | Son Güncelleme

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Ekim ayının son haftasında il genelindeki sağanak yağışlardan etkilenen ve taşkın meydana gelen Turgutlu’nun Musacalı Mahallesindeki dere yataklarında iyileştirme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.Küresel ısınma ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak ani yağışlar yüzünden yaşanan sel felaketleri son yıllarda Dünya genelinde önemli bir sorun haline gelirken MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede de dere ıslah ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Turgutlu’da sel felaketinin yaraları sarıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Ekim ayının son haftasında il genelindeki sağanak yağışlardan etkilenen ve taşkın meydana gelen Turgutlu’nun Musacalı Mahallesindeki dere yataklarında iyileştirme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Küresel ısınma ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak ani yağışlar yüzünden yaşanan sel felaketleri son yıllarda Dünya genelinde önemli bir sorun haline gelirken MASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçede de dere ıslah ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Ekim ayının son haftasında il genelinde etkili olan ve son yılların en fazla yağışının düştüğü Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı Mahallesinin dere yataklarında iyileştirme ve temizlik çalışması yapıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışma mahalle halkının da takdirini topladı.
Sel felaketi nedeniyle tarım arazilerinin olumsuz etkilendiğini belirten Musacalı Mahallesi Muhtar Azası Ramazan Balaban, “Ekim ayının son haftasında etkili olan aşırı yağış sonrasında mahallemizdeki dere yataklarında taşkın meydana geldi ve tarım arazileri ile çevredeki haneler olumsuz etkilendi. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, hem anında müdahalede bulundu hem de temizlik ve iyileştirme çalışması yaptı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Mahalle sakini Ramazan Badan ise, “Yaşanan sel felaketinden hemen sonra MASKİ ekipleri gerekli müdahaleleri yaptı. Sonrasında da dere yatağı temizlendi ve kanal açıldı. Artık sorun yaşamayacağız. Allah razı olsun” dedi.

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