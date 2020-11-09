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Turgutlu’da seyyar ve kaldırım işgaline yönelik sıkı denetim

MANİSA HABERLERİ  | 09.11.2020 16:52 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı; Turgutlu Kaymakamlığı, Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Emniyet Müdürlüğünden oluşan komisyonla birlikte ilçede seyyar satıcılara ve kaldırım işgallerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.Turgutlu’da, Turgutlu Kaymakamlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Emniyet Müdürlüğünden oluşan komisyon, ilçe genelinde seyyar satıcılara ve kaldırım işgallerine yönelik sıkı bir denetim gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı; Turgutlu Kaymakamlığı, Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Emniyet Müdürlüğünden oluşan komisyonla birlikte ilçede seyyar satıcılara ve kaldırım işgallerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Turgutlu’da, Turgutlu Kaymakamlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Emniyet Müdürlüğünden oluşan komisyon, ilçe genelinde seyyar satıcılara ve kaldırım işgallerine yönelik sıkı bir denetim gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirlerine yönelik esnafın ve vatandaşların bilgilendirildiği, kaldırımların yaya geçişlerine uygun bir şekilde kullanıma açık bırakılmasının sağlandığı ve seyyar satıcıların haksız kazanç sağlamalarının önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, çok sayıda seyyar satıcıya ve kurallara işgal yönünden de uymayan esnafa cezai işlemler uygulandı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında maske, hijyen ve sosyal mesafenin önemine dikkat çeken Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, “Vatandaşlarımızın sosyal mesafeye uygun bir şekilde hareket edebilmeleri, kaldırımların sıfır işgaliyle mümkün. Bu açıdan ilimiz genelinde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Turgutlu ilçemizde de ilgili kurumların koordinesiyle ilçe genelinde bir uygulama gerçekleştirdik. Tüm ilçeyi kapsayan bir çalışma komisyonu kurulduğu için her bölgeye denetim gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında işyeri harici seyyar satıcılık yapanların malları müsadere edildi. Çok sayıda seyyar satıcıya ve kurallara işgal yönünden de uymayan esnafa cezai işlemler uygulandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşlarımızın huzur ve güveni için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

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