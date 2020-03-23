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Turgutlu’da sokak hayvanları da unutulmadı

MANİSA HABERLERİ  | 23.03.2020 10:13 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi korona virüs riskine karşı gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarına hafta sonu da devam ederken sokak hayvanları da unutulmadı.Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi ve Turgutlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ikinci kez dezenfekte edildi.

Turgutlu Belediyesi korona virüs riskine karşı gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarına hafta sonu da devam ederken sokak hayvanları da unutulmadı.
Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi ve Turgutlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ikinci kez dezenfekte edildi. Sokak hayvanlarını da unutmayan Turgutlu Belediyesi hayvan barınağı ve beslenme odaklarının da dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz hafta dezenfekte çalışmaları yapılan Turgutlu Devlet Hastanesi ve Turgutlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde korona virüs riskini en aza indirmek ve halk sağlığını korumak amacıyla ikinci kez dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Sokak hayvanları da unutulmadı
Sokakta yaşayan canlılar için de dezenfekte çalışmalarına imza atan Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde bulunan hayvan barınağı ve beslenme odaklarını da dezenfekte etti. Ekipler ayrıca hayvan dostlarımızın beslenmeleri için kaplara mama ve su da koydu.

“Çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz”
“Turgutlu genelinde Koronavirüs riskine karşı geniş çaplı dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz” diyen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gerekli çalışmaları hayata geçiriyoruz. Bu tehdit ülkemizden tamamen ortadan kalkana kadar da aralıksız bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın gönülleri rahat olsun” ifadelerini kullandı.

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