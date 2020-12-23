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Turgutlu’da sürdürülebilir ve iyi tarım uygulamaları gerçekleştirilecek

MANİSA HABERLERİ  | 23.12.2020 16:22 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Musalar Yeniköy’de düzenlediği eğitime katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Musalar Yeniköy’de düzenlediği eğitime katıldı. Başkan Çetin Akın, “Turgutlu’da sürdürülebilir ve iyi tarım uygulamalarını gerçekleştirmek, üreticilerimizin alın terini daha değerli kılmak adına tüm gücümüzle çalışacağız.” dedi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından tarım uygulamalarının iyileştirilmesi ve tarımda istihdamın artması amacıyla hayata geçirilen Uygulamalı Çiftçi Okulu projesi kapsamında Musalar Yeniköy’de eğitim düzenlendi. FAO Program Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman ve Manisa FAO Proje Koordinatörü Erkan Balık’ın projenin amacı, uygulanacak yeni yöntem ve teknikler hakkında önemli bilgiler aktardığı eğitime Başkan Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, kızı Gülce Akın, Musalar Yeniköy Muhtarı Yıldıray Aktaş ve Musalar Yeniköylü çiftçi kadınlar katıldı.
Düzenlenen eğitimle ilgili açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hayata geçirilen Uygulamalı Çiftçi Okulu projesi kapsamında Musalar Yeniöy mahallemizde düzenlenen eğitime eşim Sabriye Akın, kızım Gülce Akın, Musalar Yeniköy Muhtarımız Yıldıray Aktaş ve çiftçi kadınlarımız ile birlikte katıldık. FAO Program Sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman ve Manisa FAO Proje Koordinatörü Erkan Balık proje hakkında önemli bilgiler aktardı. Turgutlu’da sürdürülebilir ve iyi tarım uygulamalarını gerçekleştirmek, üreticilerimizin alınterini daha değerli kılmak adına tüm gücümüzle çalışacağız” dedi.

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