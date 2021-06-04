Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),(DHA)-MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerinin 2 aylık fiziki takibinin ardından yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, adreslerde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı 2 aylık fiziki takibin ardından, şüphelilerin belirlenen adreslerine operasyon için düğmeye bastı. Turgutlar Mahallesi, Yıldırım Mahallesi, Acarlar Mahallesi ve Şehitler Mahallelerinde takip edilen adreslere baskın yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 510 gram sentetik kannabinoid tabir edilen uyuşturucu madde, 1 hassas terazi ele geçirilirken, 6 şüpheli de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden Saffet Ş. (24), Özkan Ç. (33) ve Salih D. (25) çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ticareti yapma suçundan tutuklanırken diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.
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