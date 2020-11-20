YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Turgutlu’daki çevreci yatırımda çalışmalar incelendi

Turgutlu’daki çevreci yatırımda çalışmalar incelendi

MANİSA HABERLERİ  | 20.11.2020 16:28 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Turgutlu Katı Atık Transfer İstasyonunu ziyaret ederek, burada görev yapan personelle bir araya geldi.Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı gerekli tedbirleri alırken bu süreçte belediyecilik hizmetlerini de aksatmıyor.

Turgutlu’daki çevreci yatırımda çalışmalar incelendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Turgutlu Katı Atık Transfer İstasyonunu ziyaret ederek, burada görev yapan personelle bir araya geldi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı gerekli tedbirleri alırken bu süreçte belediyecilik hizmetlerini de aksatmıyor. Bu kapsamda il genelinde çevreci hizmetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, katı atık transfer istasyonları aracılığıyla da, evsel atıkları Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisine taşıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk de, Turgutlu Katı Atık Transfer İstasyonunu ziyaret ederek burada görev yapan personellerle bir araya geldi ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, korona virüs salgına karşı tüm personellerin dikkat etmesini, tedbirleri almasını istedi.

Turgutlu’daki çevreci yatırımda çalışmalar incelendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı

Manisa Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
06:25
Sabah
07:51
Öğle
13:01
İkindi
15:38
Akşam
18:01
Yatsı
19:21

Manisa Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Bulvar Eczanesi
Merkez
Coşkun Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Merkez
Gümüş Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Turgutlu
Ekin Eczanesi
Turgutlu
Elmas Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.