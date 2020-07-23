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Turgutlulu çocuklara bayram hediyesi

MANİSA HABERLERİ  | 23.07.2020 09:55 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ÖzManysa İnşaat tarafından hayata geçirilen Life City projesinin kurucusu ve genel müdürü Mesut Çiftçi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı.İhtiyaç sahibi 550 çocukla sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bir araya gelen Life City Turgutlu ekibi, çocuklara giyim alışverişi için 150’şer liralık hediye çeki verdi.

Turgutlulu çocuklara bayram hediyesi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde ÖzManysa İnşaat tarafından hayata geçirilen Life City projesinin kurucusu ve genel müdürü Mesut Çiftçi, her bayram olduğu gibi bu bayramda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı.
İhtiyaç sahibi 550 çocukla sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bir araya gelen Life City Turgutlu ekibi, çocuklara giyim alışverişi için 150’şer liralık hediye çeki verdi. Ekip, proje süresince Turgutlu halkıyla güzel bir bağ kurduklarını dile getirdi.
Life City Genel Müdürü Mesut Çiftçi, “Her bayram yaptığımız gibi bu bayramda da ihtiyaç sahipleriyle bir araya geliyoruz. Çocuklar bizim geleceğimizdir. Bugün bunu bir kez daha yapıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Geleceğimizin yapı taşı olan çocuklarımızla erkenden bayramlaşarak, 550 çocuğumuza giyim alışverişi için 150 TL’lik hediye çeki verdik. Bizi kamçılayan ve daha azimle çalışmamıza sebep olan bu yardımlaşma duygusunu yaptığımızın işin ruhuna katıyor ve ülkemiz için daha nice faydalı ve katma değeri yüksek işlerde buluşmayı ümit ediyoruz” dedi.

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