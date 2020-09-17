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Turgutlulu muhtarın talebi yerinde dinlendi

MANİSA HABERLERİ  | 17.09.2020 14:50 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Turgutlu Irlamaz Vadisi ile ilgili Atatürk Mahallesi Muhtarı Celal Çetin’in şikayetini yerinde görmek ve çözüm üretmek amacıyla mahalle muhtarını ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, Turgutlu Irlamaz Vadisi ile ilgili Atatürk Mahallesi Muhtarı Celal Çetin’in şikayetini yerinde görmek ve çözüm üretmek amacıyla mahalle muhtarını ziyaret etti. Muhtarın talebini dinleyen Daire Başkanı Hakan Göktaş, talebin en kısa sürede yerine getirileceğini belirtti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Turgutlu Irlamaz Vadisi ile ilgili Atatürk Mahallesi Muhtarı Celal Çetin’in şikayetini yerinde incelemek üzere Mahalle Muhtarı Çetin’i ziyaret etti. Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak’ın da yer aldığı ziyarette, mahalle muhtarının talebini dikkatle dinleyen Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, talebin en kısa sürede yerine getirileceğini belirtti. Atatürk Mahallesi Muhtarı Celal Çetin, Manisa Büyükşehir Belediyesi yönetiminin ayaklarına kadar gelerek sorununu yerinde dinlemesinden memnun olduğunu ifade ederek, teşekkürlerini iletti.

Irlamaz Vadisi’nin durumu incelendi
Mahalle Muhtarı ziyaretinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu’ya kazandırılan Irlamaz Rekreasyon Alanı’nda da incelemelerde bulunan ve personelle bir araya gelen Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Irlamaz Vadisi’nin bakım ve peyzajının durumu ile çimlerin ve ağaçların iyi seviyede olduğunu belirterek, “Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmenin çabasında olduklarını belirten Daire Başkanı Göktaş, sahadaki incelemelerin devam edeceğini söyledi.

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