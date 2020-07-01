YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Turgutlulu üreticilere 200 bin fide ulaştırılacak

Turgutlulu üreticilere 200 bin fide ulaştırılacak

MANİSA HABERLERİ  | 01.07.2020 21:50 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Fide’den üreticilere büyük destek gelerek 200 bin adet domates ve biber fidesi üreticilere ulaştırılacak.Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz ise bu anlamlı proje kapsamında 27 mahallenin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Fide’den üreticilere büyük destek gelerek 200 bin adet domates ve biber fidesi üreticilere ulaştırılacak.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz ise bu anlamlı proje kapsamında 27 mahallenin muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz Turgutlulu üreticilere ulaştırılması için 200 bin fideyi mahalle muhtarlarına teslim etti. Mahalle muhtarları ise hem kendi hem de üreticilerin adına Turgutlu Belediyesi ile Turgutlu Fide’ye bu büyük ve anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz ise üreticilere yönelik gerçekleştirilen projeyle ilgili olarak, “Turgutlu Belediyesi olarak her koşulda üreticilerimizin yanındayız ve onlara desteklerimizi sürdüreceğiz. Mahalle muhtarlarımız aracılığı ile üreticilerimizle buluşturulacak olan 200 bin adet fideyi üreticilerimizin topraklarımız için en iyi şekilde kullanacağına inanıyoruz. Turgutlu Fide’nin sahibi Refik Elbüken’e anlamlı desteği için ise ayrıca teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Spor yapmadan 150 kilo zayıfladı! Bakın sırrı neymiş Spor yapmadan 150 kilo zayıfladı! Bakın sırrı neymiş
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ali Nail Durmuş, Valilik Makamında resmi sözleşmesini imzaladı

Ali Nail Durmuş, Valilik Makamında resmi sözleşmesini imzaladı

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Saksıda hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Saksıda hint keneviri yetiştiren şahıs gözaltına alındı

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Aydın’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Güneş: "Genç kadromuzla yeniden BAL Ligi’ndeyiz"

Güneş: "Genç kadromuzla yeniden BAL Ligi’ndeyiz"

Manisa Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:53
Sabah
05:43
Öğle
13:19
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

Manisa Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Emine Betül Eczanesi
Merkez
Kaptan Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Turgutlu
Sağlık Eczanesi
Turgutlu
Coşan Eczanesi
Akhisar
Yalçın Aydın Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Köprübaşı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Mustafa Kanmaz Atandı

Köprübaşı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Mustafa Kanmaz Atandı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.