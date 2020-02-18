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Turgutlu’nun tarihini gezerek öğreniyorlar

MANİSA HABERLERİ  | 18.02.2020 11:18 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Turgutlu Kent Müzesi’nin çalışmaları kapsamında öğrenciler, Turgutlu’nun tarihini gezerek öğreniyorlar.Turgutlu Kent Müzesi tarafından oluşturulan proje kapsamında ortaokul öğrencileri, gruplar halinde Turgutlu’nun tarihi mekanlarını dolaşarak buralar hakkında bilgi ediniyor.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Turgutlu Kent Müzesi’nin çalışmaları kapsamında öğrenciler, Turgutlu’nun tarihini gezerek öğreniyorlar.
Turgutlu Kent Müzesi tarafından oluşturulan proje kapsamında ortaokul öğrencileri, gruplar halinde Turgutlu’nun tarihi mekanlarını dolaşarak buralar hakkında bilgi ediniyor. Cumhuriyet Anaokulu, Eski Belediye Binası, Pazar Camii, Koza Pazarı, Hacı Zeynel Camii gibi çok sayıda tarihi yapı ve mekan, Kent Müzesi rehberleri eşliğinde gezilerek öğrencilere tanıtılıyor. Öğrencilerin yaşadıkları şehre ve tarihine karşı bilinç oluşturma amacı taşıyan proje kapsamında ilk olarak 19 Mayıs Ortaokulu öğrencilerinden bir grup öğrenci söz konusu alanları gezdi.

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